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وزير الصحة اللبناني عن دراسات انتهاء جائحة كورونا: "بيانية وغير دقيقة"

01:58 م الأحد 26 أبريل 2020
وزير الصحة اللبناني عن دراسات انتهاء جائحة كورونا: "بيانية وغير دقيقة"

وزير الصحة اللبنانية حمد حسن

وكالات:

نفى وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأحد،صحة الدراسات الجامعية التي ألمحت إلى انتهاء جائحة فيروس كورونا المُستجد في البلاد، مؤكدا أن وزارته تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال.

وغرد الوزير اللبناني عبر تويتر: "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية، نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين، نلتزم جميعا بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة انشالله".

وسجّل لبنان ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 707 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، الأحد، أن الوزارة ، عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 24 حالة"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

حمد حسن وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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