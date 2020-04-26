وزير الصحة اللبناني عن دراسات انتهاء جائحة كورونا: "بيانية وغير دقيقة"
وكالات:
نفى وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأحد،صحة الدراسات الجامعية التي ألمحت إلى انتهاء جائحة فيروس كورونا المُستجد في البلاد، مؤكدا أن وزارته تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال.
وغرد الوزير اللبناني عبر تويتر: "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية، نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين، نلتزم جميعا بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة انشالله".
سحور مبارك ورمضان كريم— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) April 26, 2020
بعض الدراسات الجامعية تشير إلى إنتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية ؛ نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقّة وحذر شديدين ؛ نلتزم جميعاً بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة انشالله#رمضان_كريم
وسجّل لبنان ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 707 حالات.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، الأحد، أن الوزارة ، عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 24 حالة"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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