ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 707 حالات

بيروت - د ب أ:

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأحد، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، الأحد، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 24 حالة وفاة".

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.