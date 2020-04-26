أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

استمرار حرائق غابات تشرنوبل في الذكرى الـ34 للكارثة النووية

01:29 م الأحد 26 أبريل 2020
استمرار حرائق غابات تشرنوبل في الذكرى الـ34 للكارثة النووية

أرشيفية

كييف- (د ب أ):
يعمل أكثر من ألف من رجال الإطفاء في منطقة تشرنوبل الملوثة بالإشعاع، الأحد، في الذكرى الـ34 للكارثة النووية، وسط جهود مستمرة منذ أسبوع لإخماد حرائق الغابات في المنطقة.
وتعزي السلطات السبب في الحرائق في منطقة تشرنوبل، غير المأهولة في الغالب، وفي مناطق أخرى في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة إلى الرياح القوية وظروف جافة بشكل غير طبيعي، بعد شتاء لم يشهد طبقات من الجليد.
وقالت إدارة الطوارئ الحكومية في بيان إن رجال الإطفاء في منطقة تشرنوبل، الذين يعملون على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، يركزون اليوم الأحد على "احتواء خليتين" من الأشجار والأغصان المشتعلة.
ويخشى خبراء البيئة أن تثير الحرائق رمادًا إشعاعيًا، ومن المحتمل أن ترسل دخانًا محملاً بالتلوث إلى العاصمة كييف، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب محطة تشيرنوبل المدمرة.
ويعتبر انصهار مفاعل تشرنوبل وانفجاره عام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.
وأرجعت السلطات الفيدرالية الهواء المشبع بالدخان في كييف خلال الأيام الأخيرة إلى الحرائق في منطقة زهيتومير، مؤكدة أن مستويات الإشعاع في كييف ضمن نطاق المقبول.

حرائق غابات تشرنوبل كييف تشرنوبل

الخبر التالى:

مطار سوفارنابومي في تايلاند يستعد لاستئناف العمل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان