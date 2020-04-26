حقائق وأرقام عن عدد الوفيات جراء كورونا

لندن- (بي بي سي):

تجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مائتي ألف.

تم تسجيل اول وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في 11 يناير الماضي، ثم مر 90 يوما قبل أن يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 100 ألف.

إلا أن الأمر احتاج 16 يوما فقط ليتم تسجيل المائة ألف الثانية من الوفيات.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تسجيلا للوفيات بأكثر من 50 ألفا.

إيطاليا هي الأكثر تسجيلا للوفيات في أوروبا بنحو 26 ألفا.

رغم أن بلجيكا لم تسجل سوى نحو سبعة آلاف وفاة إلا أنها تعد الأكثر تسجيلا للوفيات مقارنة بعدد السكان.

الجزائر تتصدر قائمة الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات في العالم العربي بـ 419 تليها مصر بـ307.