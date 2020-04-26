أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

حقائق وأرقام عن عدد الوفيات جراء كورونا

12:29 م الأحد 26 أبريل 2020
حقائق وأرقام عن عدد الوفيات جراء كورونا

حقائق وأرقام عن عدد الوفيات جراء كورونا

لندن- (بي بي سي):

تجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مائتي ألف.

تم تسجيل اول وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في 11 يناير الماضي، ثم مر 90 يوما قبل أن يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 100 ألف.

إلا أن الأمر احتاج 16 يوما فقط ليتم تسجيل المائة ألف الثانية من الوفيات.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تسجيلا للوفيات بأكثر من 50 ألفا.

إيطاليا هي الأكثر تسجيلا للوفيات في أوروبا بنحو 26 ألفا.

رغم أن بلجيكا لم تسجل سوى نحو سبعة آلاف وفاة إلا أنها تعد الأكثر تسجيلا للوفيات مقارنة بعدد السكان.

الجزائر تتصدر قائمة الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات في العالم العربي بـ 419 تليها مصر بـ307.

هذا المحتوى من

لندن فيروس كورونا مدينة ووهان الصينية

الخبر التالى:

الصحة الإندونيسية تحث المواطنين على الحذر من الملاريا وسط أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان