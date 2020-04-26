تايوان: مقتل 5 أشخاص على الأقل في حريق بنادي كاريوكي

تايبيه- (د ب أ):

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن شب حريق في نادي كاريوكي شهير بالعاصمة التايوانية تايبيه، الأحد، حسبما أفاد الإعلام المحلي.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء المركزية الحكومية، يرقد شخصان آخران في حالة حرجة. وتم نقل إجمالي 54 مصابا إلى المستشفى.

وذكر التقرير أن الحريق بدأ فى الطابق الخامس لنادى "كاش بوكس ​​كيه.تي.في" في تايبيه قبل الساعة 11:00 صباحا (03:00 بتوقيت جرينتش) وتم اخماده الساعة 11:30 صباحا تقريبا.

وأظهرت قنوات تليفزيونية محلية كم كبير من الدخان يتدفق من مكان الترفيه المكون من 14 طابقا، ويقع في واحدة من مناطق الحياة الليلية الرئيسية في حي تشونج شان بوسط تايبيه.

وكان هناك أكثر من 200 عميل في الطوابق التسعة الأولى من المبنى.

ولم يتضح سبب الحريق. وبحسب ما ورد، خضع المبنى لفحوص الوقاية من الحرائق في أذار/مارس، لكن العديد من العملاء أخبروا وسائل الإعلام التليفزيونية المحلية بأنه لم يصدر صوت إنذار حريق وأن أعمال بناء كانت تجري في النادي وقت الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن رئيس إدارة الإطفاء فى تايبيه وانج تشنج-هسيونج قال إنه تم العثور على خمسة أبواب طوارئ حريق مغلقة.

وعلى الرغم من وباء كورونا، يُسمح للأندية والمطاعم بالعمل في تايوان. وبعد اتخاذ إجراءات مبكرة لوقف تفشي الفيروس، سجلت الجمهورية التي يقطنها 23 مليون نسمة رسميا ست وفيات فقط وأقل من 500 حالة إصابة بفيروس كورونا.