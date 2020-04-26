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إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 80 ألفًا

12:20 م الأحد 26 أبريل 2020
إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 80 ألفًا

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد، تسجيل 66 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 747 حالة.
ووفقا للبيانات التي نقلها موقع "روسيا اليوم"، سجلت البلاد 6361 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 80949.
وأعلنت السلطات تعافي 517 من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 6767.

السلطات الصحية الروسية موسكو فيروس كورونا

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