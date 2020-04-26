إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 80 ألفًا
موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد، تسجيل 66 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 747 حالة.
ووفقا للبيانات التي نقلها موقع "روسيا اليوم"، سجلت البلاد 6361 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 80949.
وأعلنت السلطات تعافي 517 من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 6767.
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