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تركيا تفرض على ميليشيا "السلطان مراد" السورية إرسال قواتها إلى ليبيا

12:14 م الأحد 26 أبريل 2020
تركيا تفرض على ميليشيا "السلطان مراد" السورية إرسال قواتها إلى ليبيا

ميليشيا السلطان مراد

(وكالات):

أكدت وسائل إعلام سورية محلية، أن تركيا فرضت على ميليشيا "السلطان مراد" في شمال سوريا، ان تُرسل كامل مسلحيها على دُفعات إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وقال موقع "عفرين بوست" الإخباري المحلي، إن قيادة ميليشيا "فيلق الرحمن" المطرودة من غوطة دمشق، تجبر أيضًا مسلحيها على الذهاب إلى ليبيا بتوجيه من تركيا.

وأضاف "عفرين بوست" أن هناك استنفاراً لميليشيا "السلطان مراد" و"فيلق الرحمن" في مركز مدينة عفرين، وأوضح أن مسلحي "السلطان مراد" يتجولون في شوارع المدينة وعلامات الأمتعاض وعدم الرضا بادية على وجوه العديد منهم.

وأفاد بأن زعيم ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات" محمد الجاسم المُلقب بـ"أبو عمشة"، وصل إلى الناحية مؤخراً، قادماً من ليبيا، في زيارة تهدف لتجهيز أعداد أخرى من مسلحيه وإرسالهم إلى ليبيا.

وهناك أعداد كبيرة من مسلحي "السلطان مراد" في عفرين يقدر بعدة آلاف، حيث يعتبر من أكبر المليشيات في عفرين، وكان 15 مسلحًا من المليشيا قد توجهوا في الأيام الأخيرة إلى ليبيا.

تركيا ليبيا ميليشيا السلطان مراد

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