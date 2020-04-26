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وزير الخارجية البريطاني يستبعد الوصول للقاح ضد كورونا في 2020

12:01 م الأحد 26 أبريل 2020
وزير الخارجية البريطاني يستبعد الوصول للقاح ضد كورونا في 2020

دومينيك راب الوزير البريطاني

لندن- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن، إلا أنه استبعد أن يتم التوصل إلى مثل هذا اللقاح خلال العام الجاري.

وقال، في تصريح لمحطة "سكاي نيوز" اليوم الأحد إن مثل هذا اللقاح سيكون مفيدا في حال حدوث "موجات متكررة" من تفشي الفيروس.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستفي بما تعهدت به بإجراء مئة ألف فحص لكورونا في اليوم، قال راب إن القدرة الحالية للحكومة هي إجراء 51 ألف فحص في اليوم.

وأكد أن العمل جار من أجل الوصول للمستهدف.

دومينيك راب فيروس كورونا بريطانيا

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