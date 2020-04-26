عدد المتعافين من كورونا في موسكو يرتفع إلى 3175

موسكو - أ ش أ:

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية (موسكو) لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، تعافي 128 شخصا؛ بعد علاجهم من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3175 شخصًا.

وقالت راكوفا، في تصريح اليوم، الأحد: "إن عدد المتعافين في موسكو مستمر في الارتفاع، فخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تعافى 128 شخصا، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 3175 شخصا".

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العاصمة الروسية موسكو بلغ حتى الآن 39 ألف شخص، وتعيش العاصمة الروسية حاليا في نظام العزل الذاتي المنزلي للحد من انتشار الوباء.