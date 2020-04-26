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اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

11:50 ص الأحد 26 أبريل 2020
اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

أرشيفية

طوكيو - (د ب أ):

فيما تقترب اليابان من ثلاثة أسابيع على خضوعها لحالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تشير تقارير إلى أن الحكومة تدرس الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ، بعد أوائل مايو المقبل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه)، الأحد، إن هناك رؤية واسعة النطاق داخل الحكومة، بأنه قد لا يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل، كما كان مقررا في 6 مايو المقبل، دون الاستشهاد بأي مصدر.

وقالت الهيئة إنه بينما تتقلص عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة بشكل يومي في أوساكا وطوكيو، يقول خبراء إن معدل التغير ليس سريعا كما كان متوقعا.

وسجلت طوكيو تراجعا لليوم الثاني على التوالي في الحصيلة اليومية، الأحد، حيث تم تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهي المرة الأولى خلال 13 يوما، التي يكون فيها عدد الإصابات أقل من مئة.

وتجاوزت الوفيات بالمدينة عتبة المائة أمس السبت.

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