باكستان: مقتل 9 مسلحين في عملية أمنية باقليم شمال وزيرستان
إسلام آباد - أ ش أ
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 9 مسلحين في عملية أمنية نفذتها قوات الأمن بإقليم شمال وزيرستان.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد - أن قوات الأمن الباكستانية نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخبارتية تفيد بوجود عدد من المسلحين بالمنطقة، مشيرة إلى أنه أثناء تطهير المنطقة، جرى تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن، ما أسفر عن مقتل 9 مسلحين واعتقال مسلح واحد.
وأشار البيان إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 آخرين خلال العملية، إلى جانب مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين.
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