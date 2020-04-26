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يونهاب: وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تركز على احتفالات الجيش

11:01 ص الأحد 26 أبريل 2020
يونهاب: وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تركز على احتفالات الجيش

الجيش الكوري الشمالي

سول - أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون لا يزال بعيدا عن أنظار الجمهور وليس هناك أي ذكر له في الوقت الذي تركز فيه وسائل الاعلام في بيونج يانج التي تخضع للسيطرة المشددة للدولة على تغطيتها بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة للبلاد.

وأوردت الوكالة أن وسائل الإعلام المحلية لم تنقل أي تقرير عن نشاط كيم العام منذ 11 أبريل، مما أثار تكهنات بأن القائد البالغ من العمر 36 عامًا قد يكون مريضًا بشكل خطير، مشيرة إلى أنه بدلاً من ذلك، أفرطت الدعاية الكورية الشمالية في تناول الذكرى 88 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الذي يصادف 25 أبريل.

وقال ضابط هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنه لم يتم الكشف عن أي علامات غير عادية بشأن ذكرى تأسيس الجيش في كوريا الشمالية.

وعلى صعيد متصل ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن الصين أرسلت فريقا من الأطباء والمسؤولين إلى كوريا الشمالية "لتقديم المشورة بشأن" كيم.

وأضافت أن الوفد الذي يرأسه عضو بارز في إدارة الاتصال الدولية للحزب الشيوعي الصيني غادر بكين متوجها الى كوريا الشمالية يوم الخميس.

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