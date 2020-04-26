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روحاني: سنفتح المساجد والأماكن المقدسة بالمناطق "الأقل خطورة"

11:00 ص الأحد 26 أبريل 2020
روحاني: سنفتح المساجد والأماكن المقدسة بالمناطق "الأقل خطورة"

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران- (د ب أ):

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، أنه سيتم فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة للإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قوله: "سيتم تقسيم البلاد إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء، طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم في المناطق الأقل خطورة".

إلا أن روحاني لم يحدد موعدا لذلك.

وقال روحاني إنه "من غير الممكن حاليا تحديد موعد لانتهاء كورونا لعدم التوصل حتى الآن الى دواء أو لقاح حاسم للفيروس ، وبالتالي لا يمكن وضع رؤية اقتصادية واجتماعية دقيقة".

ووفقا للبيانات الرسمية، سجلت إيران أكثر من 89 ألف إصابة بكورونا، إلى جانب 5650 حالة وفاة.

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