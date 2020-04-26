طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية بشرق أفغانستان
كابول - أ ش أ
أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم لوجار الكائن شرقي أفغانستان.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم /الأحد/ عن شيوخ القبائل بالإقليم قولهم إن الهجوم أسفر عن مصرع سبعة على الأقل من قوات الأمن الأفغانية وأسر أربعة آخرين، فيما لم يصدر بعد تعليق من مسئولي الأمن المحليين على الهجوم.
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