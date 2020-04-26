العراق يسير رحلات استثنائية من ماليزيا ودمشق لإجلاء العالقين بسبب كورونا

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن سفارة البلاد لدى ماليزيا سيرت الرحلة الاستثنائيّة الثانية إلى بغداد، وعلى متنها 192 مُواطنا بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية لإجلاء العالقين بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أن سفارة العراق لدى دمشق بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي سيرت أيضا رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها 143 مواطنا كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل.