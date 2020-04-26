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كورونا يعاود اصابة 263 شخصا في كوريا الجنوبية بعد تماثلهم للشفاء

10:55 ص الأحد 26 أبريل 2020
كورونا يعاود اصابة 263 شخصا في كوريا الجنوبية بعد تماثلهم للشفاء

فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سول - أ ش أ

أعلنت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية جونج أون-كيونج اليوم الأحد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عاود اصابة 263 شخصاً في جميع أرجاء البلاد بعد تماثلهم للشفاء التام.

وقالت جونج (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن نتائج الاختبارات المعملية لهؤلاء الأشخاص ظهرت إيجابية مرة أخرى. وربما كان هناك "إعادة تنشيط" للفيروس بين الناس، وليس إعادة العدوى، لأن الاختبارات كانت إيجابية بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم من مرافق العزل".

وأضافت المسئولة الكورية الجنوبية أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان 263 شخصا يمكن أن ينقلوا الفيروس مرة أخرى أم لا.

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كوريا الجنوبية سول فيروس كورونا

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