باكستان تعلن تمديد تعليق الطيران الدولي حتى 15 مايو
اسلام آباد - (أ ش أ):
أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان تمديد تعليق الطيران الدولي حتى 15 مايو المقبل، في إطار جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، أن قرار التمديد يأتي في ظل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في باكستان إلى 700ر12 حالة، وتسجيل 269 حالة وفاة.
وأوضحت سلطات الطيران الباكستانية أن طائرات الشحن والإغاثة التي تحمل موافقة خاصة ستواصل عملياتها بموجب الأذونات الممنوحة لها.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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