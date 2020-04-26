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العراق والولايات المتحدة يبحثان في يونيو انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل

07:45 ص الأحد 26 أبريل 2020
العراق والولايات المتحدة يبحثان في يونيو انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل

اللواء الركن عبد الكريم خلف

بغداد - (د ب أ):
صرح اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية سيبحثان في مفاوضات ستعقد في يونيو المقبل وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من البلاد.

وقال خلف لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الأحد إن قرار إجراء المفاوضات يأتي "استنادا لقرارات مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأمريكية ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والأمريكي وأن العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في أطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب".

وأضاف أن الحكومة العراقية تسلمت رسالة من الجانب الأمريكي "كانت ايجابية تضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية بجميع أشكالها" بين الجانبين بشكل مفصل وأن "العراق سيبحث انسحاب القوات الاجنبية بشكل جدي وتفصيلي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة خفضت وبشكل كبير من قواتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشارات ايجابية".

وذكر "أن المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين".

وقال المتحدث العسكري العراقي "إن العراق يريد علاقة طبيعية وعلاقة صداقة مع الولايات المتحدة".

العراق الولايات المتحدة انسحاب القوات الأمريكية

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