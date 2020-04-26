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الصين.. تسجيل 11 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ولا وفيات

06:36 ص الأحد 26 أبريل 2020
الصين.. تسجيل 11 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ولا وفيات

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين اليوم الأحد، تسجيل 11 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وعدم حدوث أي وفيات بسبب الفيروس لليوم الحادي عشر على التوالي.

ويرتفع بذلك العدد الاجمالي الرسمي للمصابين في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى 82 ألفا و 827 مصابا، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس عند 4632 حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية في الصين أن خمس من الحالات الجديدة كانت في مقاطعة هيلونججيانج، وهي منطقة في شمال شرقي البلاد تقع على الحدود مع روسيا شهدت في الآونة الأخيرة زيادة تصاعدية في الإصابات.

وقالت الصين إن بها ألف شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض، مشيرة إلى أنهم يخضعون للمراقبة الطبية ولكن لم يتم تضمينهم في عدد الحالات المؤكدة.

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