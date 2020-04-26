حتى 20 رمضان.. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق السعودية
ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في نبأ عاجل لها، صباح الأحد، رفع منع التجول جزئيًّا في جميع مناطق المملكة من اليوم.
وأضافت أن رفع الحظر جاء بناءً على أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيستمر حتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.
ووصل العدد الكلى للإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 16299، وإجمالي الوفيات 139 حالة، وتماثل للشفاء 2215 شخصاً.
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