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ارتفاع الاصابات بكورونا على متن المدمرة الأمريكية "يو اس اس كيد" إلى 33

01:08 ص الأحد 26 أبريل 2020
ارتفاع الاصابات بكورونا على متن المدمرة الأمريكية "يو اس اس كيد" إلى 33

المدمرة الأمريكية يو اس اس كيد

واشنطن - (د ب أ):
ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بين طاقم المدمرة " يو إس إس كيد" التابعة للبحرية الأمريكية إلى 33 حالة مؤكدة السبت.

وكان قد تم اكتشاف اصابة 18 فردا على متن السفينة في اليوم السابق وفقا لمصادر بالبحرية الأمريكية.

يشار إلى أن المدمرة الأمريكية عليها طاقم مكون من 350 فردا وتنتشر في المحيط الهادئ قبالة ساحل أمريكا الجنوبية، حيث تعمل حاليا ضمن المهام الأمريكية لمكافحة أنشطة المخدرات.

وتعتبر السفينة الحربية الأمريكية الثانية التي تعلن عن تفشي المرض بها، بعد تسجيل 850 اصابة بين أفراد حاملة الطائرات" يو إس إس ثيودور روزفلت" البالغ عدد أفراد طاقمها 5 آلاف فرد.

المدمرة الأمريكية يو اس اس كيد فيروس كورونا البحرية الأمريكية

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