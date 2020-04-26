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ترامب: العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها

01:08 ص الأحد 26 أبريل 2020
ترامب: العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها

ترامب

كتب - محمد صفوت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، عبر حسابه على موقع تويتر، إن العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها، في إشارة للاستشارات الطبية التي يقدمها خلال المؤتمر الصحفي لخلية أزمة كورونا.

وغرد ترامب، قائلاً: "تذكر أن العلاج لن يكن أسوأ من المشكلة نفسها، كن حذرًا، وآمنًا، واتبع حدسك".

وتعرض ترامب، لانتقادات حادة في الأوساط الطبية بعد أن تساءل عن إمكانية علاج المصابين بفيروس كورونا بحقن أجسامهم بمواد مطهرة.

وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب: "لم أقل إن وباء كورونا خدعة، من يقول هذا؟ لكني قلت إن الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئا ووسائل إعلامهم هم الخدعة، وتم استدعاؤهم وإحراجهم على هذا، حتى اعترفوا بخطئهم، لكنهم يواصلون نشر الأكاذيب".

-يذهب البغدادي ونجله رشاد إلى الدوعكي بسبب معرفة أمر ابنتهما، وبعد حضور شوقة وتأكيد أنه يرغي في الزواج، يطلب الدوعكي من بغدادي إتمام الزواج، ونسيان الخلافات بينهما، لكنه يرفض، ويغدر منزل الدوعكي، ويضرب ابنته بعد عودته إلى المنزل.

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