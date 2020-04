ترامب: العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها

كتب - محمد صفوت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، عبر حسابه على موقع تويتر، إن العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها، في إشارة للاستشارات الطبية التي يقدمها خلال المؤتمر الصحفي لخلية أزمة كورونا.

وغرد ترامب، قائلاً: "تذكر أن العلاج لن يكن أسوأ من المشكلة نفسها، كن حذرًا، وآمنًا، واتبع حدسك".

وتعرض ترامب، لانتقادات حادة في الأوساط الطبية بعد أن تساءل عن إمكانية علاج المصابين بفيروس كورونا بحقن أجسامهم بمواد مطهرة.

وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب: "لم أقل إن وباء كورونا خدعة، من يقول هذا؟ لكني قلت إن الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئا ووسائل إعلامهم هم الخدعة، وتم استدعاؤهم وإحراجهم على هذا، حتى اعترفوا بخطئهم، لكنهم يواصلون نشر الأكاذيب".

I never said the pandemic was a Hoax! Who would say such a thing? I said that the Do Nothing Democrats, together with their Mainstream Media partners, are the Hoax. They have been called out & embarrassed on this, even admitting they were wrong, but continue to spread the lie!