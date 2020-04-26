خبراء فرنسيون: على طلاب المدارس ارتداء الكمامات عند عودة الدراسة

باريس - (د ب أ)

ذكر اليوم السبت خبراء بالحكومة الفرنسية، أنه يجب على طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في فرنسا ارتداء أقنعة الوجه "الكمامات" عندما تعود الدراسة في 11 مايو المقبل، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نصحت اللجنة العلمية الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا بالاحتفاظ بمسافة تبعد مترا على الأقل بين مقاعد الطلاب، وأن يتم تنظيف الفصول عدة مرات في اليوم، حسب توصيات صدرت اليوم .

يشار إلى أن المدارس أغلقت منذ 14 مارس الماضي، قبل أيام من فرض إغلاق على البلاد ككل.

وكتب وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، عبر تويتر اليوم السبت أنه ينبغي أن تكون تلك التوصيات أساسًا لبروتوكول صحي يتم وضعه قبل 11 مايو المقبل.

وحتى الآن، يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ستتم إعادة فتح المدارس مع الإنهاء الرسمي للإغلاق في 11 مايو المقبل، لكن الحانات والمطاعم والمقاهي ستظل مغلقة حتى نهاية ذلك الشهر على الأقل. ولا تزال الكثير من التفاصيل غير واضحة.