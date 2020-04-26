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"الرايات السوداء" تنظم مسيرات احتجاجية ضد نتنياهو

12:40 ص الأحد 26 أبريل 2020
"الرايات السوداء" تنظم مسيرات احتجاجية ضد نتنياهو

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

برغم القواعد الإرشادية التي تقضي بمنع التجمعات العامة بسبب جائحة فيروس كورونا، احتشد الآلاف من الإسرائيليين في وسط تل أبيب، أمس السبت، للاحتجاج على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المئات شاركوا في الاحتجاج، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى مشاركة الآلاف، وتأكد المحتجون من الوقوف على مسافة مترين على الأقل من بعضهم البعض في مراعاة لقواعد التباعد الجسدي الرامية إلى وقف انتشار المرض.

وذكرت حركة "الرايات السوداء" أن الديمقراطية تآكلت بسبب حكومة نتنياهو، واحتجت كذلك ضد حكومة الوحدة بين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني جانتس، التي تم تشكيلها كوسيلة لمساعدة البلاد على تجاوز الأزمة الصحية.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، دعا كرمي جيلون، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الداخلي "شين بيت"، إلى وضع حد "لحملة التشويه العدوانية التي يستهدف بها نتنياهو قضاة المحكمة العليا". وقال إنه إذا قُتل قاض فستقع المسؤولية على عاتق نتنياهو.

ويدفع نتنياهو، بأن اتهامات الفساد التي يواجهها هي محاولة انقلاب بحكم الأمر الواقع ودأب على انتقاد النظام القضائي في البلاد.

بنيامين نتنياهو تل أبيب فيروس كورونا

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