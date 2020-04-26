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استطلاع: ثلث الأمريكيين يعتقدون في وجود لقاح مضاد لكورونا تم حجبه

12:37 ص الأحد 26 أبريل 2020
استطلاع: ثلث الأمريكيين يعتقدون في وجود لقاح مضاد لكورونا تم حجبه

كورونا

واشنطن - (أ ش أ):
أظهر استطلاع حديث أن نحو ثلث الأمريكيين يعتقدون أن هناك لقاحا وقائيا موجودا بالفعل مضادا لفيروس كورونا، لكنه جرى حجبه.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة (يو إس إيه توداي) بالتعاون مع مؤسسة (صندوق الديمقراطية) المتخصصة في الدراسات الانتخابية، أن 44% من الأمريكيين يعتقدون أن فيروس كورونا ربما ظهر نتيجة لتجارب معملية.
وقال روبرت جريفن ، مدير البحوث بالمؤسسة - في تصريح للتعليق على نتائج هذا الاستطلاع - "هناك حالة خفية من عدم الثقة في المجتمع وفي النخب القيادية فيه، وربما يكون ذلك صادما للبعض، لكنه يمثل وجها مظلما من الحالة الذهنية لدى الجمهور الأمريكي".
يأتي هذا مع تأكيدات المسئولين الأمريكيين - خلال الأسابيع الماضية - على الحاجة الملحة لوجود مصل ضد الفيروس باعتباره الخطوة التالية لمواجهة جائحة كورونا بعد تطبيق القواعد الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي.
وتستعد نحو 16 ولاية أمريكية لإعادة تشغيل الاقتصاد المتوقف جراء تفشي الفيروس الذي المحتمل أن يشهد تجددا موسميا له مع عودة الحياة لطبيعتها في فصل الخريف المقبل.

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لقاح مضاد لكورونا واشنطن فيروس كورونا مؤسسة صندوق الديمقراطية

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