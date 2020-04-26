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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر من تحولها إلى حقل تجارب أسلحة

12:21 ص الأحد 26 أبريل 2020
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر من تحولها إلى حقل تجارب أسلحة

ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة

طرابلس - (د ب أ)

حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من تحولها إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، في الوقت الذي جددت فيه حكومة فائز السراج رفضها مهمة المراقبة العسكرية الأوروبية لتوريد السلاح إلى ليبيا.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة، إلى ليبيا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة في البلاد، وفقا لصحيفة "الساعة 24"

وأضافت وليامز "لدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك، منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام بجسم صلب".

وقالت المسؤولة الأممية "هذا مثال فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري، وهو أمر غير مقبول بالمرة".


ستيفاني وليامز ليبيا الأمم المتحدة طرابلس الإنترنت

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