مصدر: رئيس وزراء بريطانيا سيستأنف مهامه الاثنين بعد تعافيه من كورونا
وكالات:
أكد مصدر حكومي بريطاني، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أبلغ وزراءه بأنه سيستأنف مهامه الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
هذا وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الجمعة، إن جونسون بات في صحة جيدة بما يمهد الطريق لعودته إلى العمل، بعد إصابته الشديدة بمرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وصرح هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" أنه متأكد من أن جونسون سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك".
وأضاف "هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه".
وجونسون الذي شخصت إصابته أواخر مارس الماضي هو، حتى اليوم، رئيس الحكومة الوحيد في العالم المصاب بـ"كوفيد-19"
وظل جونسون في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية، لندن، لعدة أيام، 3 منها في العناية المكثفة قبل أن يخرج منه في مطلع أبريل الجاري.
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