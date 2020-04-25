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رويترز: رصد قطار يرجح أنه خاص بكيم جونج أون عند منتجع بكوريا الشمالية

11:28 م السبت 25 أبريل 2020
رويترز: رصد قطار يرجح أنه خاص بكيم جونج أون عند منتجع بكوريا الشمالية

كيم جونج أون

وكالات:

أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع وذلك وسط تقارير متضاربة بشأن صحة كيم ومكانه.

وذكر مركز (38 نورث) في تقريره أن القطار كان متوقفا في محطة القيادة في ونسون يومي 21 و23 أبريل.

وقال المركز إن القطار ربما يخص كيم لكن لم يتسن لرويترز تأكيد ذلك بشكل مستقل أو ما إذا كان كيم في ونسون.

وأضاف المركز "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى أي شيء بشأن صحته لكنه يعزز التقارير التي أفادت بأن كيم يقيم في منطقة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد".

كانت الصين أرسلت فريقا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء صحة لتقديم المشورة فيما يتعلق بصحة كيم وذلك وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 أبريل نيسان.

كوريا الشمالية كيم جونج أون أقمار صناعية واشنطن

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