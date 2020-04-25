فنزويلا تعلن فرض الرقابة على الأسعار وسط تفاقم نقص الغذاء

كاراكاس - (د ب أ)

وضعت الحكومة الفنزويلية، ضوابط جديدة على أسعار أكثر من عشرين منتجًا، وأعلنت الاستحواذ على شركة منتجة لزيت الطهي، نظرًا لتسبب نقص الغذاء في الريف في اندلاع احتجاجات وأعمال شغب، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وقالت ديلسي رودريجويز نائبة الرئيس نيكولاس مادورو إن الحكومة ستتولى أيضا الإشراف على شركة "إمبريساس بولار"، شركة الأغذية الوطنية العملاقة وأكبر شركة خاصة في فنزويلا، التي يديرها الرئيس التنفيذي لورينزو ميندوسا. كما ستشرف الحكومة على شركة "بلومروز لاتينوأميريكيانا" لتصنيع لحم الخنزير.

وأضافت ودريجيز في مؤتمر صحفي متلفز أمس الجمعة قائلة: "أصبحت هذه الشركات علامات مرجعية للمضاربة تضر بالشعب. يجب أن نضمن الالتزام بالأسعار المتفق عليهاواحترامها".

ورفضت شركة "إمبريساس بولار" في بيان ،الإجراءات باعتبارها "تعسفية"، مضيفة أنها ستضر بقدرتها على توفير الغذاء في جميع أنحاء البلاد.

وقال ميندوسا، الرئيس التنفيذي للشركة، في البيان: "برغم الوضع الاقتصادي الذي نواجهه، إلى جانب مشكلات إمدادات الوقود والكهرباء، من بين مشكلات أخرى، فإننا نواصل إنتاج الأغذية بجودة مرتفعة وتوزيعها بأسعار تم تخفيضها لتناسب الواقع الاقتصادي وبما يتلاءم مع القوانين الفنزويلية".