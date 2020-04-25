الشرطة الألمانية تقتل مشتبهًا به بقضية قتل في عنف أسري

برلين - (د ب أ)

تعرض شخص مشتبه به، اليوم السبت، إلى إصابة مميتة خلال عملية قامت بها الشرطة الألمانية في أحد منازل بلدة دورماجن في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد.

ويتولى فريق بحث جنائي التحقيقات تحت إشراف رئاسة الشرطة في دوسلدورف للكشف عن ملابسات جريمة قتل وقعت في البلدة.

وقالت الشرطة والادعاء العام في دوسلدورف عاصمة الولاية مساء اليوم إنه تم العثور على شخص ميت آخر داخل المبنى.

أوضحت الشرطة، أنه تم استدعاؤها وشرطة النجدة أيضًا بعد ظهر اليوم إلى المنزل الخاص بالبلدة.

دخلت الشرطة، إلى المنزل لوجود أدلة على الاشتباه في وقوع جريمة عنف بين أفراد الأسرة.

وأضافت الشرطة، أنه خلال قيامها بعملها تم استخدام أسلحة نارية.

توفي الشخص المشتبه به بعد إصابته بنيران الشرطة ولم تفلح عملية إنقاذ حياته فتوفي متأثرا بجراحه، ولم تدل متحدثة باسم الشرطة مساء اليوم السبت بأى معلومات عن خلفيات وتفاصيل الحادث.