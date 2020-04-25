أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الشرطة الألمانية تقتل مشتبهًا به بقضية قتل في عنف أسري

11:03 م السبت 25 أبريل 2020
الشرطة الألمانية تقتل مشتبهًا به بقضية قتل في عنف أسري

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ)

تعرض شخص مشتبه به، اليوم السبت، إلى إصابة مميتة خلال عملية قامت بها الشرطة الألمانية في أحد منازل بلدة دورماجن في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد.

ويتولى فريق بحث جنائي التحقيقات تحت إشراف رئاسة الشرطة في دوسلدورف للكشف عن ملابسات جريمة قتل وقعت في البلدة.

وقالت الشرطة والادعاء العام في دوسلدورف عاصمة الولاية مساء اليوم إنه تم العثور على شخص ميت آخر داخل المبنى.

أوضحت الشرطة، أنه تم استدعاؤها وشرطة النجدة أيضًا بعد ظهر اليوم إلى المنزل الخاص بالبلدة.

دخلت الشرطة، إلى المنزل لوجود أدلة على الاشتباه في وقوع جريمة عنف بين أفراد الأسرة.

وأضافت الشرطة، أنه خلال قيامها بعملها تم استخدام أسلحة نارية.

توفي الشخص المشتبه به بعد إصابته بنيران الشرطة ولم تفلح عملية إنقاذ حياته فتوفي متأثرا بجراحه، ولم تدل متحدثة باسم الشرطة مساء اليوم السبت بأى معلومات عن خلفيات وتفاصيل الحادث.

الشرطة الألمانية برلين ألمانيا جريمة قتل عنف أسري

الخبر التالى:

فنزويلا تعلن فرض الرقابة على الأسعار وسط تفاقم نقص الغذاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان