من هو الإرهابي الداعشي من أصول مصرية الذي اعتقلته إسبانيا؟

كتب - محمد صفوت

ألقت السلطات الإسبانية، القبض على الإرهابي الداعشي عبدالمجيد عبدالباري، مصري الأصل بريطاني الجنسية، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والقتال في صفوفه في سوريا.

وبحسب"أسوشيتد برس" الأمريكية، ونقلاً عن مصدرين مقربين من التحقيقات، فإنه اعتقل على يد الشرطة الإسبانية، في جنوب إسبانيا الاثنين الماضي.

وتصنّف السلطات الإسبانية الإرهابي الداعشي، على أنه "واحد من أكثر المطلوبين خطورة في أوروبا، بسبب مساره الإجرامي في داعش وكذلك الخطر الكبير الذي يمثله".

وبحسب بيان السلطات الإسبانية، فإنه اعتقل برفقة إرهابيين اثنين، في عملية "تعاون دولي" بين الشرطة الإسبانية وعددًا من العملاء المتخصصين في مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة إن المشتبه به الرئيسي وصل عن طريق البحر إلى ألمرية من شمال إفريقيا. واحتجز الثلاثة أنفسهم في شقة وسط إجراءات إغلاق صارمة مفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتقول الشرطة، إنهم قاموا ببعض الجولات بشكل منفصل ودائما كانوا يرتدون كمامات لتجنب اكتشافهم.

من هو عبدالمجيد عبدالباري؟

هو نجل الإرهابي عادل عبدالباري، الذي أدين بالمشاركة في تفجيري سفارتي الولايات المتحدة، في كينيا وتنزانيا، في 1998، وأسفرت عن مقتل 224 شخصًا.

اتجه عبدالمجيد عبدالباري، إلى أغاني الراب، وعرف بأنه مغني راب بريطاني، لفترة طويلة، وكان يعرف باسم Lyricist Jinn و L Jinny، وخلال تلك الفترة عرف بسجلّه الإجرامي المفرط في العنف، قبل أن ينضم إلى التنظيم الإرهابي.

تقول صحيفة "جارديان" إن السلطات البريطانية جرّدت عبد المجيد، من جنسيته البريطانية بسبب صلاته مع الجماعة الإرهابية.

وفي الفترة من 2013 إلى 2015 كان عبد المجيد يظهر في إصدارات داعش مطلقًا تهديدات ضد الدول الأوروبية.

وفي 2014، نشرت صورة لعبد المجيد على موقع تويتر تظهره وهو يحمل رأسا بشرية مقطوعة.

وظل الاعتقاد السائد بين الأجهزة الأمنية الأوروبية، بأن عبدالباري، هو الإرهابي "جون" الذي ظهر في فيديو وهو يذبح الصحفي الأميركي جيمس فولي، وعمال إغاثة بريطانيين، غير أنه تبين لاحقا أن "جون" هو في الأصل محمد اموازي، الذي قتل في غارة أمريكية في 2015.

ويعتقد أن عبد الباري كان لديه صديقة إسبانية قابلها على الإنترنت في وقت ما.

وفي 2015، اعتقلت امرأة اسبانية اسمها ماريا في مدريد بينما كانت تحاول السفر إلى تركيا بجواز سفر مزور.

وكانت ماريا في طريقها إلى سوريا للالتقاء بعبد المجيد والزواج منه، حيث أشارت إلى أنها وقعت في حبه عندما كانت تتحدث معه عبر الإنترنت.

وبحسب بيان الشرطة الإسبانية، فتمت التوقيفات في سيرو دي سان كريستوبال، وهو حي تاريخي في ألمرية عاصمة مقاطعة تسمى ألمرية، وتشتهر بشوارعها الضيقة المليئة بالنوادي الليلية ومزيج من المباني القديمة والجديدة المؤدية إلى قصر القصبة في المدينة.