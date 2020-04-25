فلسطين: إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم

رام الله - (أ ش أ):

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة، وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي أحدهم بالرقبة، والآخر في الوجه، نقلا إلى مستشفى درويش نزال.

وأوضح شتيوي، أن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق الرصاص الحي صوب خزانات مياه الشرب على أسطح المنازل، ما أدى إلى إعطاب 4 خزانات.