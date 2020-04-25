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رئيس الغرف السعودية: أوقفوا الاستيراد من الدول المعادية لبلادنا وقادتنا

10:34 م السبت 25 أبريل 2020
رئيس الغرف السعودية: أوقفوا الاستيراد من الدول المعادية لبلادنا وقادتنا

فيروس كورونا

الرياض - (د ب أ)

طالب رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، المستوردين بوقف الاستيراد من الدول التي تناصب العداء للمملكة، وتنسج حكوماتها المكائد لبلادنا وقادتنا.

وقال العجلان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "القطاع التجاري والصناعي يستورد من الخارج بمئات المليارات سنويًا، ما يستوجب توجيه أفضلية الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، وإيقافه من الدول التي تناصبنا العداء وحكوماتها تنسج المكائد لبلادنا وقادتنا".

وأضاف العجلان أن "البدائل واسعة ومتوفرة، وأعتقد أن كل مستورد عليه دور وطني في هذا الجانب".

ولم يكشف رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية عن تلك الدول إلا أنه في أكتوبر الماضي، طالب رئيس مجلس الغرف السعودية السابق، سامي العبيدي، رجال الأعمال السعوديين بعدم الاستثمار في تركيا .

كما دعا العبيدي الشركات الخاصة بالمملكة إلى عدم الاستثمار في تركيا بسبب انعدام الضمانات الناجم عن "تخبط قيادة هذا البلد وتبعية أردوغان الحزبية المقيتة".

وكتب العبيدي عددًا من التغريدات على "تويتر" أكد فيها أن المجلس الذي يرأسه سيقوم بدوره في التوعية "بعدم السفر إلى تركيا في ظل تخبط قيادة هذا البلد، ما ينعكس على أمن وسلامة السائح العربي".

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