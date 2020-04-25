أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الإمارات تجري 58 دراسة لفهم طبيعة فيروس كورونا المستجد

10:13 م السبت 25 أبريل 2020
الإمارات تجري 58 دراسة لفهم طبيعة فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا

دبي - (د ب أ)

تجري الإمارات 58 دراسة تركز على فهم فيروس كورونا المستجدة (كوفيد-19)، وطبيعته.

وقال الدكتور علوي الشيخ، عضو مجلس الإمارات للعلماء، المتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الإمارات، إن الدراسات تركز على 4 محاور تشمل تطوير الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج، وتطوير الأدوات الرقمية لتقليل الضغط على المنشآت الصحية، ومحاكاة انتشار الفيروس، وحركة المصابين والأثر النفسي والصحي على المجتمع.

وأضاف الشيخ، للصحفيين اليوم السبت، أن الفريق البحثي يعمل على تسجيل تسلسل الجينوم لعينات فيروسية من 240 مصابا بالفيروس من مختلف الفئات العمرية، وتساعدنا دراسة تسلسل الجينوم للفيروس في فهم أعمق لأسباب اختلاف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، ووضع حلول وخطط استراتيجية لحماية السكان ومن هم أكثر عرضة للمرض.

وتابع الشيخ قائلاً: "من المهم فهم نسبة الخطر التي قد تسببها الإصابة بفيروس كورونا على ذوي الأمراض المزمنة والمدخنين وغيرهم لوضع خطط احترازية أفضل لحمايتهم، مشيراً إلى أن فريق من جامعة الإمارات يعمل على دراسة العوامل التي تجعل الحالات المصابة بكورونا أكثر حرجًا، والعمل على الحد منها، وبالتالي تقليل نسبة الوفيات".

ولفت الشيخ إلى أن الإمارات نجحت في تنفيذ نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي لحالات الطوارئ، مصمم بمواد قليلة الكلفة، وباستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الأجهزة.

فيروس كورونا دبي الإمارات علوي الشيخ

الخبر التالى:

وزير الصحة اللبناني: تجنبنا سيناريو الإصابات والوفيات الكبيرة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان