حصيلة الوفيات في العالم بكورونا تتجاوز 200 ألف شخص

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 200 ألف شخص.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الإصابات في العالم اقترب من 9ر2 مليون إصابة.

وأوضحت أن معدل الوفيات تباطأ في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في مؤشر مشجع نسبيا وسط مساعي من جانب زعماء أوروبا نحو تخفيف القيود المفروضة بسبب الفيروس.