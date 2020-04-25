أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

حصيلة الوفيات في العالم بكورونا تتجاوز 200 ألف شخص

09:50 م السبت 25 أبريل 2020
حصيلة الوفيات في العالم بكورونا تتجاوز 200 ألف شخص

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 200 ألف شخص.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الإصابات في العالم اقترب من 9ر2 مليون إصابة.

وأوضحت أن معدل الوفيات تباطأ في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في مؤشر مشجع نسبيا وسط مساعي من جانب زعماء أوروبا نحو تخفيف القيود المفروضة بسبب الفيروس.

فيروس كورونا واشنطن فرنسا إيطاليا إسبانيا ألمانيا

الخبر التالى:

الإمارات تجري 58 دراسة لفهم طبيعة فيروس كورونا المستجد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان