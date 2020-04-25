لافروف: الصحة العالمية ليست مثالية لكنها تؤدي دورها بشكل جيد

موسكو - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن منظمة الصحة العالمية ليست مثالية، لكنها تؤدي دورها على نحو جيد.

وأضاف لافروف في تصريحاته الإعلامية التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت "اعتقد أن منظمة الصحة العالمية تؤدي دورها نوعًا ما بشكل جيد، وفقًا لما ينص عليه الميثاق الخاص بها، حيث تعمل كهيئة إدارية وتنسيقية في مجال الرعاية الصحية. نعم، إنها ليست مثالية. فلا يوجد أحد مثالي".

كما أكد كبير الدبلوماسيين الروس أن نشاط منظمة الصحة العالمية تحدده الدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة.. مُشيرُا إلى أن الدول الأعضاء لم يكن لديها أي شكاوى بخصوص هذا الأمر حتى وقت قريب.