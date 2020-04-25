الصحة السورية تعلن شفاء 5 حالات مصابة بفيروس كورونا
09:04 م السبت 25 أبريل 2020
دمشق - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، شفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 11 حالة.
وقالت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن "عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 42 إصابة، شفيت منها 11 حالة وتوفيت ثلاث حالات".
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