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البيت الأبيض يلجأ إلى الجيش في مهمة سلسلة الإمدادات الجديدة

08:55 م السبت 25 أبريل 2020
البيت الأبيض يلجأ إلى الجيش في مهمة سلسلة الإمدادات الجديدة

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

تواجه القيادات الصناعية والحكومية في الولايات المتحدة، احتبارًا خطيرًا بسبب صعوبة السيطرة على سلاسل الإمداد.

وفي الوقت الحالي تواجه سلسلة الإمداد اختبارًا بسبب أزمة صحية عالمية.

وجعلت الجهود الضخمة للتخفيف من جائحة كورونا المستجد، ومساعدة الأمريكيين الذين أصيبوا بالمرض إدارة سلسلة الإمداد مصدر قلق كبير على الأمن القومي لدى الرئيس دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

قال تود مكاليستر، مدير سلسلة الإمداد العالمية والخدمات اللوجستية في مدرسة أيزنهاور التابعة لجامعة الدفاع الوطني، "إن سلسلة الإمداد في كل مكان، إنها مثل فيلم (ذا ماتريكس)".

وأضاف مكاليستر: "إذا كنت تدير شركة عالمية، فعليك أن تحدد الأولويات بالطبع، وعليك أن تدرك أن هناك عنصرا فنيا معينا في سلسلة الإمداد".

وقال ليوتينانت كولونيل مايك أندروز، المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان الأربعاء الماضي، إن وزارة الدفاع تخطط لاستثمار 133 مليون دولار لزيادة الإنتاج المحلي من أقنعة "إن 95" الواقية بأكثر من 39 مليون قناع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وحصلت شركات "3 إم" وأوينز آند مينور وشركة هانيويل إنترناشيونال على عقود بموجب قانون الإنتاج الدفاعي.

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