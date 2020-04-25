هل مات زعيم كوريا الشمالية؟.. تكهنات ومعلومات متضاربة بشأن صحته

كتب: محمد عطايا:

عززت حالة التعتيم الإعلامي الشديد في كوريا الشمالية على صحة زعيمها كيم يونج أون، وانتشار التكهنات بشأن وفاته، خاصة بعد إجرائه عملية جراحية الشهر الجاري.

وكان زعيم كوريا الشمالية اختفى عن الأنظار لأكثر من أسبوعين، ما عزز من فرضية تدهور حالته الصحية، نتيجة غيابه عن أبرز المراسم والاحتفالات مؤخرًا، حتى أشيع خبر وفاته اليوم من تلفزيون "هونج كونج".

ونقلت مجلة "نيويورك بوست"، في تقرير لها تحت عنوان: "يشاع أن ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد مات"، أن نائبة مدير شبكة "HKSTV " بهونج كونج، قالت: إن رئيس كوريا الشمالية مات، مؤكدة أنها علمت ذلك من "مصدر قوي للغاية".

وكانت صحة الزعيم الكوري الشمالي محط اهتمام وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تقارير تفيد إرسال الصين فرق من الخبراء بينهم أطباء للمشاركة في تشخيص حالة الزعيم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما، إن وفدا من الحزب الشيوعي الصيني غادر العاصمة بيكن متجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس.

وكان موقع "ديلي إن.كيه" الإلكتروني، الذي مقره في سول، قد ذكر في الأسبوع الماضي، أن كيم يتعافى بعدما أجريت له عملية في القلب في 12 أبريل الجاري، ونشر الموقع النبأ نقلاً عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

وبينما شكك مسؤولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسؤول صيني في إدارة الاتصال من أن تكون حالته خطيرة بعد الجراحة، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء الماضي، أن حالته الصحية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته ووصفته بأنه على علم مباشر بالأمر أن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية، حول الحالة الصحية الخطرة لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه للعملية.

ومن جانبه، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي من شأن تقارير تفيد بأن حالة كيم خطيرة. وقال للصحفيين "أعتقد أن التقرير غير صحيح"، ولكنه امتنع عن توضيح ما إذا كان على اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين.

وقال مصدر كوري جنوبي لرويترز، يوم الجمعة، إن معلومات المخابرات تشير إلى أن كيم "حي" ومن المرجح أن يظهر قريبًا، وأنه ليس لديه أي تعليق على حالة كيم الحالية أو أي تدخل صيني.