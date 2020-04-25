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مقتل 29 شخصًا في انهيارات أرضية في كينيا

07:55 م السبت 25 أبريل 2020
مقتل 29 شخصًا في انهيارات أرضية في كينيا

انهيار أرضي - ارشيفية

نيروبي - (د ب أ)

أدت موجة من الأمطار الغزيرة في كينيا إلى عدة انهيارات أرضية، أدت اليوم السبت، إلى وفاة عشرة أشخاص آخرين على الأقل.

وقال الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، اليوم السبت، إن إجمالى عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في مقاطعتى إلجيو ماراكويت وبوكوت الغربية في غربى البلاد وصل إلى 29 وفاة.

وأضاف الرئيس، أن الحكومة ما تزال تبذل جهودها لدعم الأسر والبلديات المتضررة في أنحاء البلاد.

يسود الآن في كينيا ودول شرق أفريقيا طقس موسم الأمطار الذي يستمر غالبًا من أبريل الجاري حتى مايو المقبل.

وقال كينياتا: "إن خطر الفيضانات والانهيارات الطينية يتزايد".

انهيارات أرضية كينيا الأمطار

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