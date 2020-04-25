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تركيا: 106 وفاة و2706 إصابة جديدة في 24 ساعة

07:14 م السبت 25 أبريل 2020
تركيا: 106 وفاة و2706 إصابة جديدة في 24 ساعة

فيروس كورونا

وكالات

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، 106 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن 2861 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالوباء المستجد، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية نقلاً عن وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضحت الصحة التركية، أن إجمالي أعداد وفيات الوباء في البلاد بلغ 2706 وفاة حتى اليوم، فيما وصلت إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و773 حالة إصابة مؤكدة.

فيروس كورونا تركيا وزارة الصحة التركية

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