دولة الاحتلال تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة

غزة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 15 ألفا و148 شخصا.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 198 شخصا بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم، من بينها ثلاثة من نزلاء دار رعاية مسنين في القدس، لافتة إلى أن هناك 130 حالتهم خطيرة، تم وضع 102 منهم على أجهزة تنفس صناعي، و99 شخصا في حالة متوسطة، و6 آلاف و159 شخصا تعافوا من الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 40 ٪ من الوفيات في إسرائيل كانت نتيجة لتفشي الوباء بين نزلاء دور رعاية المسنين.

في غضون ذلك .. حذر مسؤولون - أمس - من أنه وسط تزايد عدد كبار السن الذين يمتنعون عن التوجه للمستشفيات أو العيادات الطبية خشية فيروس كورونا، حدث انخفاض بمعدلات تطعيم الأطفال وزيادة في الولادات بالمنزل في الأسابيع القليلة الماضية، وهذا الاتجاه قد يفتح الباب أمام تفشي فيروس آخر بالتزامن مع كورونا، مع مخاوف بشكل خاص من الحصبة.

وذكرت هيئة البث العام (كان) أن إسرائيل شهدت انخفاضا بنسبة 30 ٪ في إعطاء لقاح "إم إم أر في" في شهر مارس وفي الأسبوع الأول من شهر أبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتحدث مسؤولون في منظمة الصحة العالمية عن انخفاض مماثل في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن "إم إم أر في" هو لقاح يجمع لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والجدري.