نيويورك تسجل 437 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

وكالات

سجت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتُعد ولاية نيويورك، أكثر الولايات الأمريكية تضررًا من فيروس كورونا المستجد، في أمريكا.

وقال أندرو كومو، حاكم الولاية إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات انخفض إلى نحو 1100 يوميًا مقابل 1300 تقريبًا في السابق، مضيفًا أن التدابير التي اتخذناها ساهمت في خفض عدد المصابين بفيروس كورونا بنحو 100 ألف مصاب.

وفي وقت سابق من اليوم، أقلعت طائرة تحمل إمدادات طبية من مدينة ووهان وسط الصين، والتي كانت الأشد تضررًا بمرض فيروس كورونا المستجد، متوجهة إلى نيويورك بالولايات المتحدة.

وتحمل الطائرة التابعة لخطوط "تشاينا سوزرن إيرلاينز" الجوية، ما يقرب من 20 طنا من الإمدادات الطبية، وهي أول طائرة للركاب تستخدم لتوصيل شحنات من المقاطعة.