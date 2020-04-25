القبض على زعيم طائفة دينية متهم بالتمرد وقتل 8 أشخاص بالكونغو

كينشاسا - (د ب أ)

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الكونغو الديمقراطية، جيلبرت كانكوندي، القبض على زعيم طائفة دينية في البلاد في عملية شرطية قُتل خلالها ثمانية أشخاص على الأقل.

وأصيب 35 آخرين وألقي القبض على 203 أشخاص خلال مداهمة مقر "نيم واندا نسيمي" في العاصمة كينشاسا، حسبما قال وزير الداخلية في وقت متأخر من أمس الجمعة. وأصيب ثمانية من رجال الشرطة بجروح خطيرة.

وأضاف الوزير، أن نسيمي متهم بالتمرد وبشن هجوم على الأمن الداخلي والتحريض على الكراهية.

يشار إلى أن نسيمي هو زعيم طائفة "بوند وديا كونجو" الدينية وحركة سياسية تنشط في الأساس في إقليم الكونغو الوسطي بجنوب غرب البلاد.

ويرمي إلى إعادة إنشاء مملكة الكونغو السابقة على الحقبة الاستعمارية والتي تمتد على أجزاء من الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل وأنجولا والجابون.

وكان نسيمي قد ألقي القبض عليه بالفعل وسجن في وقت لاحق في 2017 قبل أن يحرره زملاؤه في عملية هروب مثيرة.