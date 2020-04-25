أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

القبض على زعيم طائفة دينية متهم بالتمرد وقتل 8 أشخاص بالكونغو

05:46 م السبت 25 أبريل 2020
القبض على زعيم طائفة دينية متهم بالتمرد وقتل 8 أشخاص بالكونغو

متمردين في الكونغو

كينشاسا - (د ب أ)

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الكونغو الديمقراطية، جيلبرت كانكوندي، القبض على زعيم طائفة دينية في البلاد في عملية شرطية قُتل خلالها ثمانية أشخاص على الأقل.

وأصيب 35 آخرين وألقي القبض على 203 أشخاص خلال مداهمة مقر "نيم واندا نسيمي" في العاصمة كينشاسا، حسبما قال وزير الداخلية في وقت متأخر من أمس الجمعة. وأصيب ثمانية من رجال الشرطة بجروح خطيرة.

وأضاف الوزير، أن نسيمي متهم بالتمرد وبشن هجوم على الأمن الداخلي والتحريض على الكراهية.

يشار إلى أن نسيمي هو زعيم طائفة "بوند وديا كونجو" الدينية وحركة سياسية تنشط في الأساس في إقليم الكونغو الوسطي بجنوب غرب البلاد.

ويرمي إلى إعادة إنشاء مملكة الكونغو السابقة على الحقبة الاستعمارية والتي تمتد على أجزاء من الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل وأنجولا والجابون.

وكان نسيمي قد ألقي القبض عليه بالفعل وسجن في وقت لاحق في 2017 قبل أن يحرره زملاؤه في عملية هروب مثيرة.

متمردين في الكونغو كينشاسا جيلبرت كانكوندي الكونغو

الخبر التالى:

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدين المجازر العثمانية بحق الأرمن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان