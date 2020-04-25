أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

إندونيسيا تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة

04:34 م السبت 25 أبريل 2020
إندونيسيا تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة

فيروس كورونا في إندونيسيا

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت فرقة العمل المختصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا، تسجيل 396 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بسبب الفيروس ، وتعافي 40 شخصا آخرين من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الفرقة في بيان - نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية الرسمية - اليوم السبت - أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بلغ 8 آلاف و607 مصابين، ووصل عدد الوفيات إلى 720 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1042 شخصا.

وأضاف البيان، أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس جاءت من خلال 280 منطقة ومدينة في كل الأقاليم الـ34 بالبلاد، لافتا إلى أن الـ45 معملا الذين لديهم جهاز تحليل للكشف عن فيروس كوفيد-19 أجروا تحليلات على أكثر من 67 ألف عينة منذ أول أبريل الجاري.

هذا المحتوى من

إندونيسيا فيروس كورونا مكافحة فيروس كورونا

الخبر التالى:

لافروف: نتوقع موجة جديدة من الاتهامات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان