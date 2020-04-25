إندونيسيا تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت فرقة العمل المختصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا، تسجيل 396 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بسبب الفيروس ، وتعافي 40 شخصا آخرين من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الفرقة في بيان - نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية الرسمية - اليوم السبت - أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بلغ 8 آلاف و607 مصابين، ووصل عدد الوفيات إلى 720 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1042 شخصا.

وأضاف البيان، أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس جاءت من خلال 280 منطقة ومدينة في كل الأقاليم الـ34 بالبلاد، لافتا إلى أن الـ45 معملا الذين لديهم جهاز تحليل للكشف عن فيروس كوفيد-19 أجروا تحليلات على أكثر من 67 ألف عينة منذ أول أبريل الجاري.