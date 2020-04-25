لافروف يشير إلى تعاظم دور دول العالم في ظل جائحة كورونا

موسكو- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه خلال الأزمات يتعاظم دور كافة الدول في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف لافروف - في تصريح صحفي اليوم السبت، حسبما أوردت وكالة أنباء " تاس" الروسية - "انظروا إلى أي جزء من العالم، ستجدون أن الدول تأخذ على عاتقها في المقام الأول تحمل المسؤولية عن ضمان سلامة مواطنيها"، مشددا على أن الدول المختلفة تحاول الاعتماد بشكل أكبر على نفسها في مكافحة انتشار الوباء.

وتابع لافروف "أن الخلافات مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص من سيتحمل مسؤولية التغلب على هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن الأجندة، التي روجت لها روسيا في السياسة العالمية قبل وقت طويل من انتشار الجائحة، تؤكد أهميتها في الظروف الحالية.