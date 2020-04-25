العراق: جميع منافذنا الحدودية مغلقة.. ولا قرار بفتحها مع إيران
بغداد- (أ ش أ):
أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، أن جميع المنافذ مع دول الجوار مغلقة تماما، وليس هناك أي قرار بشأن إعادة فتحها مع إيران.
وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه حتى الآن لم يصل قرار بفتح أي منفذ حدودي.. مشددا على أن جميع المنافذ مغلقة بالكامل.
وتأتي تصريحات القيسي ردا على حاكم مدينة "بانه" غرب إيران، والذي زعم بعودة سوق "سيرانبند" الحدودي مع إقليم كردستان العراق، إلى استئناف نشاطه مع الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الصحية.
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