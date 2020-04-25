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رغم عدم تسجيل حالات كورونا.. طاجيكستان تغلق المدارس أسبوعين

03:41 م السبت 25 أبريل 2020
رغم عدم تسجيل حالات كورونا.. طاجيكستان تغلق المدارس أسبوعين

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أمرا

موسكو- (د ب أ):

أصدر رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن أمرا، السبت، بإغلاق المدارس لمدة أسبوعين وتلغي الأحداث الرياضية

وجاء القرار بشكل غير متوقع نظرا لأن طاجيكستان لم تقر بعد بوجود أي حالات للفيروس في البلاد.

غير أن الشكوك تساور الخبراء بشأن وجود حالات إصابة بالمرض، بينما أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" مؤخرا غياب أي إجراءات حمائية.

واحتلت طاجيكستان العناوين الرئيسية في الصحف، مع استمرار حضور المواطنين مباريات كرة القدم.

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أمرا إغلاق المدارس فيروس كورونا

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