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السعودية: تسجيل 1197 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

03:24 م السبت 25 أبريل 2020
السعودية: تسجيل 1197 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و299 حالة، فضلا عن تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 136.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي، إن "115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة"، موضحا أن بعض الحالات الحرجة من الشباب وممن لا يعانون من أي أمراض مزمنة.. لافتا إلى تسجيل 166 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة.

وشدد على أهمية الاستمرار في اتباع توصيات التباعد الاجتماعي، ومواصلة استخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي، مؤكدا أن التمسك بالإجراءات التحذيرية هو صمام الأمان للمجتمع.

هذا المحتوى من

Asha
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