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النرويج تمدد حظر الفعاليات الكبرى حتى أول سبتمبر

03:21 م السبت 25 أبريل 2020
النرويج تمدد حظر الفعاليات الكبرى حتى أول سبتمبر

النرويج

أوسلو- (د ب أ):

مددت الحكومة النرويجية حظر الفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى لمدة شهرين ونصف الشهر حتى مطلع سبتمبر المقبل، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأعلن ابيد رايا، وزير الثقافة النرويجي، في أوسلو، السبت، حظر جميع المهرجانات الموسيقية والحفلات والفعاليات الأخرى التي يشارك فيها أكثر من 500 شخص طوال أشهر الصيف.

وستعلن الحكومة قرارها الخاص بالفعاليات التي يقل عدد المشاركين فيها عن 500 شخص، يوم الخميس المقبل.

وكان منظمو المهرجانات في النرويج ومنظمون آخرون طالبوا الحكومة بإصدار بيان واضح بشأن تنظيم مثل هذه الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

ويعني قرار الحكومة الصادر اليوم أنه لن تقام مباريات كرة قدم احترافية في البلاد بحضور جمهور حتى بداية الموسم المقبل.

ووصل عدد حالات الإصابة بكورونا في النرويج إلى حوالي 7500 حالة حتى الآن، والوفيات إلى 193.

النرويج فيروس كورونا مكافحة كورونا

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